Haute-Garonne : à Tournefeuille, des travaux de voirie et de rénovation des réseaux

La ville de Tournefeuille prévoit des travaux rue du Médoc, rue Gaston-Doumergue, chemin de la Peyrette et dans les quartiers Utopia et Quéfets.

Depuis 2021, divers travaux ont été lancés par la municipalité de Tournefeuille (Haute-Garonne) pour améliorer le cadre de vie et le confort de ses habitants. Cette année, les chantiers se poursuivent dans plusieurs quartiers. Alors que les travaux d’assainissement lancés rue du Médoc en décembre dernier se sont achevés le 21 janvier 2022, d’autres chantiers sont en cours dans plusieurs secteurs de la ville.

Depuis le 10 janvier et jusqu’au 4 février 2022, le chemin de la Peyrette fera l’objet de travaux de raccordement de gaz et d’électricité. Ensuite, jusqu’en avril 2022, des travaux de réfection de voirie seront engagés. La rue sera ponctuellement barrée entre le chemin de Valette-Haut et la rue des Perdreaux durant ces opérations. La réfection du cheminement piéton aux quartiers Utopia et Quéfets est, par ailleurs, en cours de finalisation. Elle concerne la dépose du revêtement existant et la pose d’un enrobé de couleur miel.

Enfin, la rénovation des réseaux rue Gaston-Doumergue, commencée en été 2021, se poursuivra jusqu’au printemps 2022. Cette opération concerne le remplacement des réseaux actuels datant des années 1970. Les accès des riverains seront maintenus et ceux aux commerces seront facilités pendant toute la durée des travaux.