Haute-Garonne : à Toulouse, le dôme rénové de la chapelle Saint-Joseph-de-la-Grave est ouvert aux visites

Le public peut désormais découvrir le nouvel aspect du dôme de la chapelle Saint-Joseph-de-la-Grave qui se trouve à Toulouse (Haute-Garonne).

Le nouveau dôme de la chapelle Saint-Joseph-de-la-Grave à Toulouse (Haute-Garonne) sera inauguré en ce mois de septembre 2022. La cérémonie sera organisée à l’occasion des Journées du patrimoine. Cet événement marquera l’ouverture de l’édifice aux visiteurs.

Rappelons que le site était au centre d’un projet de restauration depuis 2015. L’opération a porté principalement sur la rénovation de la chapelle et de la coupole (intérieur et extérieur). Les décors muraux, les peintures, les sculptures, les vitraux ainsi que le mobilier ont aussi été rénovés. Par ailleurs, une consolidation de l’infrastructure (la charpente, les voûtes, les plafonds) et des travaux de mise aux normes (l’éclairage, le chauffage, l’électricité) ont également été entrepris. La sécurisation de l’ensemble du bâtiment a complété les interventions.

Dans l’objectif d’offrir un meilleur accueil aux visiteurs, un parcours de découverte a été aménagé au sein de l’édifice. Des tables tactiles, une exposition d’objets religieux, des interviews d’historiens et des témoignages de Toulousains ont été ainsi parsemés dans les différentes parties de la chapelle. En outre, des films sur la vie au sein de la Grave au temps du Grand Renfermement (période du XVIIe siècle) sont laissés à la disposition des visiteurs.