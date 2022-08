Haute-Garonne : 3e ligne de métro, poursuite des travaux préparatoires à Toulouse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Réseaux Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Des travaux sont en cours sur les réseaux souterrains de Toulouse (Haute-Garonne) dans le cadre du projet de la troisième ligne de métro.

À Toulouse (Haute-Garonne), d’importants travaux sont prévus en amont de la réalisation du chantier de la troisième ligne de métro. Ils comprennent le déplacement des réseaux souterrains, l’analyse des sols et les diagnostics archéologiques. Ils sont pour la plupart réalisés à proximité des futurs ouvrages de la future ligne.

Plusieurs secteurs sont actuellement en plein travaux. Les déplacements des réseaux réalisés par l’entreprise Eiffage se poursuivent notamment sur le secteur de l’Ormeau sur la rue de Tahiti et sur l’avenue Antoine-de-Saint-Exupéry.

Des opérations similaires sont également en cours au niveau de la station Montaudran Innovation Campus - Airbus Defence & Space. Menées par l’entreprise Lherm TP, elles se situent sur la rue André-Villet et au rond-point Léopold-Gourp.

Enfin, le secteur de Marengo fait l’objet de travaux de déplacement de ses réseaux souterrains depuis le 28 juillet et jusqu’au 31 août 2022. Ces interventions, réalisées par les entreprises Eiffage et Thomas et Danizan, ont lieu sur la rue Leduc, l’avenue Georges-Pompidou et sur le boulevard de Marengo. Une autre phase de travaux concernant le réseau pluvial est prévue à la suite de ce chantier.