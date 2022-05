Haute-Garonne : 22 nouveaux collèges dans le Département d’ici à 2027

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de la Haute-Garonne investit plus de 350 millions d’euros pour la construction de nouveaux collèges, la rénovation et l’agrandissement de ses équipements scolaires.

Dans la Haute-Garonne, le Département poursuit son investissement pour les collégiens et les familles. De nombreuses opérations seront réalisées jusqu’en 2027 pour faire face à une forte croissance démographique. Plus de 350 millions d’euros seront dédiés à la construction de 22 nouveaux collèges et à la réalisation de cinq opérations de rénovation, de réhabilitation et d’extension. Ces projets s’inscrivent également dans le cadre d’une politique volontariste portant sur l’apprentissage du vivre ensemble et des valeurs de la République.

Dès cette année 2022, cinq nouveaux établissements scolaires vont voir le jour dans le Département. Ils accueilleront les élèves de Cintegabelle, de Beauzelle, de Seysses, de Toulouse Saint-Simon et de Toulouse Guilhermy en septembre 2022. Les constructions se poursuivront jusqu’en 2027 dans 17 autres secteurs. En outre, les collèges Rosa-Parks (Toulouse), Armand-Latour (Aspet) et Albert-Camus (Villemur-sur-Tarn) seront réhabilités et reconstruits. Les écoles Ponts-Jumeaux (Toulouse centre) et George-Sand (Toulouse Rive gauche) feront, par ailleurs, l’objet d’une extension.

Soulignons qu’avant d’être validées, les candidatures des villes concernant la construction de nouveaux collèges ont fait l’objet d’une étude. Celle-ci a porté, entre autres, sur l’accessibilité, la proximité des équipements sportifs et l’opportunité en matière de transports.