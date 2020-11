Hausse « inattendue » de Villeroy & Boch sur la salle de bain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Résultats semestriels Supprimer Résultats trimestriels Supprimer VILLEROY & BOCH Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant termine le 3e trimestre avec un chiffre en hausse de près de 7 % grâce notamment aux ventes enregistrées par sa division salle de bain et wellness.

Le Groupe Villeroy & Boch AG retrouve des couleurs. Il a terminé le troisième trimestre 2020 avec un chiffre d’affaires de 208,0 M€ (ventes de licences comprises), en augmentation de +6,8 % par rapport au même trimestre de l’année précédente (194,7 M€). Dans le détail, la division salle de bains et wellness a enregistré une croissance « inattendue » de +6,5 % pour un chiffre d’affaires de 138,4 M€ (contre 130 M€ au cours de l’exercice précédent). Toutes les familles de produits de la division sont en hausse, tout particulièrement le Wellness (+16,7 %) et la Céramique sanitaire (+4,6 %) qui affichent les plus fortes ventes.

Rattrapage d’une partie des pertes

« Sous l’influence de ce solide troisième trimestre », le Groupe est ainsi déjà parvenu au terme des neuf mois à rattraper clairement le recul du chiffre d’affaires enregistré au deuxième trimestre du fait de la pandémie. Au terme des neuf premiers mois de l’année 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’un montant de 548,7 M€ (contre 587,9 M€ l’année précédente) et réussit ainsi à diminuer de manière réjouissante le recul du chiffre d’affaires du premier semestre de -13,4 % à -6,7 %.

Dans le détail, la division salle de bains et wellness a réalisé au cours des neuf premiers mois de l’exercice un chiffre d’affaires de 383,8 M€ (contre 401,6 M€ l’année précédente), qui ressort donc à seulement -4,4 % en dessous de celui de l’année précédente (en fin de premier semestre : -9,7 %).