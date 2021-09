Hasparren : la restauration de la chapelle du Sacré-Cœur mise à l’honneur lors des Journées du patrimoine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

À Hasparren, des manifestations autour de la chapelle du Sacré-Cœur ont été organisées à l’occasion des Journées du patrimoine de cette année.

Lors de la célébration des Journées européennes du patrimoine d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), des manifestations ont été organisées pour mettre à l’honneur la chapelle du Sacré-Cœur. Une visite guidée de l’édifice a eu lieu le samedi 18 septembre dernier. Depuis, une exposition photo se tient à la médiathèque de la ville afin de retracer les différentes étapes des travaux menés dans le cadre de sa restauration.

Rappelons en effet qu’un projet de restauration est en cours de réalisation à la chapelle du Sacré-Cœur. Lancés en 2019, les travaux afférents devraient se prolonger jusqu’à l’été 2023, selon les prévisions de la collectivité. Mis à part la restauration de la toiture, des murs et des vitraux, le chantier porte également sur le clocher et les fresques de la nef représentant 48 saints. À partir du printemps 2022, les travaux seront axés sur la réhabilitation de la mosaïque à l’intérieur de la chapelle. Cette opération a été confiée à l’entreprise Socra, spécialisée dans la conservation et la restauration d’œuvres d’art.

Notons que la commune envisage de rouvrir officiellement l’édifice restauré à l’été 2023, après 1,8 M€ d’investissement.