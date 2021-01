Hardiepanel, un panneau en ciment composite pour une façade personnalisable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Façade Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Fibre-ciment Supprimer Artisan façade Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

James Hardie, producteur leader de panneaux fibres-ciment, présente un nouveau revêtement décoratif extérieur adapté à tous types de façades.

Composé de ciment, sable et fibres de cellulose, le panneau Hardiepanel est adapté tant pour les logements individuels et collectifs que pour les bâtiments tertiaires, en neuf comme en rénovation. Économique et durable, il peut être associé à une isolation thermique par l’extérieur (ITE). Il résiste aux agressions climatiques (gel, chaleur, variations de température, humidité) et bénéficie d’une garantie de 15 ans.

Plusieurs finitions

De grand format (3050 x 1120 x 8 mm), pesant 41,7 kg et de densité moyenne 1300 kg/m3, le panneau est disponible en 21 teintes et trois finitions : lisse (Smooth), veinage bois (Cedar) ou enduit écrasé (Stucco). Il est pré-peint en usine, en multicouche, avec une peinture 100% acrylique.

Pose rapide

La mise en œuvre est simple et rapide. Sans perçage préalable, les panneaux se fixent par vissage sur ossature bois ou métal, en pose verticale, horizontale ou en diagonale selon l’aspect recherché. Enfin, le panneau Hardiepanel est incombustible (A2, s1-d0) et répond à la nouvelle réglementation sur la protection contre l’incendie en façade.