Harcèlement moral chez Alila : d'anciens salariés témoignent

« Le harcèlement moral est systémique chez Alila. » Pour Thibault Geffroy, avocat d’ex-salariés à l’origine de l’enquête pour harcèlement moral, l’environnement est particulièrement nocif dans les locaux du promoteur spécialisé dans le logement social, du siège lyonnais à l’agence parisienne. En cause, la personnalité du dirigeant-fondateur Hervé Legros, placé en garde-à-vue en début de semaine dernière.

Des employés de maison parmi les plaignants

Une fois libéré, ce dernier s’est rendu au siège d’Alila pour rassurer ses troupes : « Il a dit qu’il était désolé et que cet événement lui rappelait quand sa mère le battait », confie l’avocat parisien. Celui qui accompagne « 5 anciens salariés d’Alila et de Monsieur Legros en tant qu’employeur particulier » assure que « des procédures sont en cours devant les prud’hommes pour des faits de harcèlement moral ». C’est-à-dire ? « Des cris, des insultes, des menaces proférées parfois à un centimètre de votre visage, témoigne Louis*, un ancien salarié. Mais aussi les horaires délirants, la pression quotidienne sur les chiffres... »

« Il nous traitait de nuls, d’incapables, de merdes, de fiottes, d’escrocs… confirme Marina*, une ex-employée. Je me souviens aussi de cette phrase prononcée en réunion : "vous êtes mes putes et j’encaisse". Il a poussé à la démission quatre collaborateurs en l’espace d’une semaine en leur parlant très mal en réunion et au téléphone, puis en les excluant des réunions pour les descendre devant les autres salariés. »

[...]