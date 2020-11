Hansgrohe consolide son expertise sur l’univers de la douche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Hansgrohe Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la salle de bain vient de prendre une de participation majoritaire dans le capital du néerlandais ESS, un fabricant de solutions de vidage pour la douche.

Hansgrohe SE vient d’annoncer « la signature d’un protocole d’accord en vue d’une de participation majoritaire dans le capital du néerlandais Easy Sanitary Solutions (ESS) BV, dont le siège social est à Oldenzaal, aux Pays-Bas ». Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. ESS est connu pour être à l’origine « de l’invention, du développement et de la fabrication des vidages pour douche Easy Drain » et offre une large sélection de solutions de rangements muraux pour la douche encastrée et l‘espace de bain.

Etendre notre présence

Pour Hansgrohe, ce rachat va permettre à Hansgrohe de consolider son catalogue sur l’univers de la douche comme l’explique, dans un communiqué, Hans Juergen, le président du directoire. « Grâce à cet investissement, nous renforçons notre offre de produits dans notre cœur de métier - le domaine de la douche. Au travers de nos valeurs fondamentales d’innovation, de qualité de design et de responsabilité - et grâce à la force de l’équipe ESS - nous nous réjouissons de pouvoir étendre notre présence dans l’univers de la douche ».