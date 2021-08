Haïti : les Architectes de l’urgence en appellent aux dons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Monde Supprimer Architectes de l'urgence Supprimer Valider Valider

L’ONG française recherche des fonds pour apporter son aide logistique à la population haïtienne, sinistrée après le séisme survenu samedi 14 août.

A la suite du tremblement de terre qui a fortement impacté Haïti le 14 août, la fondation Architectes de l’urgence (FAU) lance un appel aux dons, via son site web, « pour l’envoi de matériels de première urgence et l’organisation d’une mission d’assistance à la reconstruction des ouvrages dévastés ». Les zones les plus touchées se trouvent dans le sud-ouest de l’île, comme dans la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à 12 km de l’épicentre, ou encore la commune des Cayes.

La FAU était déjà intervenue après le séisme de 2010 qui avait alors dévasté la capitale Port-au-Prince, ainsi qu’après le passage de l’ouragan Matthew en 2016. Elle a participé à l’édification de logements, d’écoles et d’équipements de santé.