Haguenau : un nouveau jardin monastique verra le jour au printemps 2021 à Saint-Georges

L’aménagement d’un jardin monastique dans le quartier de l’église Saint-Georges est lancé. La livraison est prévue au printemps prochain.

Les travaux d’aménagement du jardin monastique sont en cours près de l’église Saint-Georges à Haguenau (Bas-Rhin). Ils concernent le terrassement et le réaménagement du tracé des allées et des parterres pour laisser place à une plantation. Ces travaux devraient s’achever au printemps 2021.

Le nouveau jardin comptera un peu plus de 200 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Il sera composé de trois parties : une terrasse, huit carrés monastiques ainsi qu’un grand damier entre les plantes et le gravier. Pour le curé Yannick Beuvelet, « ce jardin est une autre porte pour entrer dans la spiritualité chrétienne, puisque sainte Hildegarde de Bingen est, depuis 2012, docteur de l’Église ». Pour information, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise paysagère Michel Gottri de Wittersheim (Bas-Rhin).