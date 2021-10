Haguenau : réouverture du centre aquatique Nautiland

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le centre aquatique Nautiland de Haguenau vient de faire peau neuve. Il sera de nouveau ouvert au public à partir du 23 octobre prochain.

À Haguenau (Bas-Rhin), des travaux de restauration et d’extension ont été effectués dans le centre aquatique Nautiland. Ce chantier, porté par la Ville, vise à améliorer le confort des usagers et à remettre aux normes ce site construit en 1984. Ce dernier devrait reprendre son service le 23 octobre prochain.

Ce projet, lancé le 15 juin 2020, a permis de rénover les installations techniques du centre. La ventilation et la climatisation ont été refaites. Les divers espaces du site ont été aussi touchés par ce vaste chantier. Ce dernier a permis de rajeunir le hall d’accueil, les vestiaires et les salles de repos. Ce projet vise également à améliorer l’offre d’activités du Nautiland. Une nouvelle aire de jeux aquatiques, une rivière aquatique extérieure et un parcours sensoriel y ont été aménagés.

La rénovation de ce centre aquatique est chiffrée à plus de 17 M€. En plus de la municipalité, l’État, le Département du Bas-Rhin et la Région Grand Est ont aussi financé les travaux.