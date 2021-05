Haguenau : les travaux de reconstruction du nouveau dojo démarrent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Après sa démolition, la reconstruction du nouveau dojo de la Maison des sports de la ville de Haguenau est en cours.

À l’automne 2020, la Ville de Haguenau (Bas-Rhin) a lancé d’importants travaux de modernisation au sein de la Maison des sports. Son objectif est de préserver le niveau d’attractivité et de fonctionnalité de ce bâtiment en appliquant les nouvelles normes en vigueur. Après la démolition de l’ancien site, la construction du nouveau dojo, imaginé par Antonelli & Henry Architectes, a officiellement démarré lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée le 11 mai dernier.

Ce dojo de 1 150 m² comprendra deux aires de combat de judo, accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec une tribune capable d’accueillir jusqu’à 100 personnes. À cela s’ajoutera une autre aire de combat réservée à la pratique de l’aïkido et du karaté. On y trouvera aussi un hall d’accueil, deux vestiaires, des bureaux administratifs pour les clubs, des sanitaires, des locaux techniques et des locaux de rangement. Les travaux, évalués à 5,50 M€, concernent également la restructuration du système de ventilation et de chauffage du terrain multisport. Les vestiaires seront aussi rénovés lors de ce réaménagement. La mise en service de cet équipement moderne est prévue à la rentrée scolaire 2022.