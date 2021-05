Haguenau : le nouvel Espace Gare et Services est ouvert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

L’Espace Gare et Services, à Haguenau, est désormais opérationnel.

L’Espace Gare et Services, à Haguenau (Bas-Rhin), a ouvert début mai 2021. Une cérémonie d’ouverture officielle s’est déroulée le 28 avril 2021, en présence de Nathalie Viverge, directrice des gares d’Alsace, d’Olivier David, directeur de Lignes Portes d’Allemagne et des représentants des collectivités.

Le nouveau site dispose de deux espaces distincts. Le premier, d’une surface de 800 m2, abrite des installations techniques inhérentes à la circulation des trains, un hall voyageurs, un espace de vente SNCF, des bureaux ainsi que des locaux de service et de restauration. Deux nouveaux guichets avec espace d’attente, des distributeurs de billets et des sièges pour les clients complètent, entre autres, les installations. Le second espace, de 1 060 m2, est occupé par les services d’exploitation du réseau de transports. Les services de la Région Grand Est prendront leurs quartiers à l’étage à partir de l’automne prochain. Une conciergerie urbaine, baptisée « La Place des Services », sera par ailleurs installée.

Les travaux d’aménagement, qui ont duré 21 mois, ont été le fruit d’un partenariat entre SNCF Gares & Connexions, la Région Grand Est, le Département – devenu Collectivité européenne d’Alsace – et l’État.