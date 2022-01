Haguenau : la voie de liaison sud est ouverte à la circulation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bas-Rhin Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Haguenau, les usagers peuvent emprunter la nouvelle voie de liaison sud

La voie de liaison sud, à Haguenau (Bas-Rhin), a été mise en service le 3 janvier 2022. Ce nouveau boulevard urbain de 5,5 km de long permet de relier l’entrée sud-ouest de la ville et la route du Rhin à l’est, en passant par le sud du territoire. Il doit, entre autres, favoriser les modes de déplacement doux, structurer les nouveaux quartiers envisagés au sud et offrir un lieu de promenade aux habitants. Selon la municipalité, il s’agit d’un itinéraire stratégique qui vise à desservir les pôles de service, à désenclaver la zone d’activité de l’aérodrome et à améliorer le maillage avec les principaux axes sillonnant le territoire.

Le projet a été porté par la Communauté d’Agglomération de Haguenau avec le soutien de la Ville de Haguenau, de la collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est et de l’État. Rappelons que la voie de liaison sud dispose d’une chaussée à double sens, d’une piste cyclable bidirectionnelle suivant le tracé, de trottoirs de chaque côté et d’un stationnement latéral.