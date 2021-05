Hager mise plus que jamais sur l'IRVE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hager Supprimer Véhicule électrique Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Négoce Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le fabricant de matériel électrique renouvelle ses gammes de bornes de recharge. Des innovations qui accompagnent un marché en forte croissance.

Présent depuis une dizaine d'années sur le marché des installations de recharge de véhicules électriques (IRVE), Hager tire aujourd'hui profit de son ancrage sur une activité en plein décollage. "En 2020, les ventes de véhicules électriques ont explosé", souligne Camille Delefortrie, chef de groupe Smart Home & Building Automation chez Hager France. De fait, les données de l'Avere sont spectaculaires : +159 % d'immatriculations de véhicules électriques particuliers en un an. Le marché des bornes suit de façon très logique, chez les particuliers comme en entreprise. Toujours selon l'Avere, on comptabilise en mai 2020, 451 803 points de recharge, présents à 41 % chez les particuliers et à 52 % au sein de sociétés. C'est pour accompagner ce développement que Hager renouvelle son offre.

Plus de bornes que de prises

La version prise subsiste, mais la montée en puissance des batteries, couramment autour de 50 kWh, pousse le marché vers les bornes. Hager en propose trois : la Witty à clé, pour les particuliers, chargeant un véhicule en intérieur ou un extérieur; la version Premium avec fonction communicante RFID et enfin la version Park, pouvant charger un ou deux véhicules à la fois et destinée davantage au tertiaire. Pour faciliter la communication avec le compteur, Hager propose un module à ajouter sous le Linky et dialoguant en radio - ce qui évite de tirer une liaison physique. Les bornes pour le tertiaire intègrent des solutions de lecteur de badge et de connexion à des systèmes de paiement.

Hager poursuit par ailleurs son effort de formation. "L'IRVE représente une grande partie de nos formations aux électriciens délivrées depuis un an", explique Camille Deleforterie. Il faut dire que la mention IRVE est obligatoire pour l'installation d'une borne, ce qui pousse les pros vers des formateurs agréés. "C'est l'occasion d'approfondir les points-clés, car l'installation d'une borne est tout sauf anodine", poursuit le spécialiste. Dans une maison individuelle, la borne de recharge, en 32A, devient rapidement le premier poste de consommation. Entrent donc en jeu des questions de puissance et de protection. Mais il faut aussi sensibiliser les électriciens au choix du produit. La norme NF C 15-100 impose en effet des exigences strictes en résidentiel, avec notamment un capot de protection de la prise et l'interdiction des câbles à brancher directement sur le véhicule : la présence d'une prise est indispensable.

Présent en distribution professionnelle, comme pour l'ensemble de ses solutions, Hager suit de très près les évolutions de ce marché encore très jeune. Toutes les bornes de la marque intègrent d'ores et déjà des entrées pour utiliser l'électricité produite par photovoltaïque ou micro-cogénération. Le fabricant sera bientôt prêt pour le "vehicle-to-grid", approche qui utiliserait les batteries des véhicules pour alimenter les bâtiments en cas de pic de consommation sur le réseau. Mais cette perspective reste encore lointaine, les constructeurs (à l'exception d'un modèle chez Audi) n'ayant pas encore intégré cette possibilité.