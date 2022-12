Hager explore dévoile une offre de formation pour les professionnels de l’électrique

Hager explore, organisme de formation du Groupe Hager, présente une nouvelle offre pour former les professionnels de la filière électrique aux enjeux de transition énergétique et de digitalisation. Les formations d’Hager explore se divisent en deux catégories.

D’un côté, les formations « Cœur de métier » qui reprennent les bases du métier et visent la performance économique. On y trouve des thématiques autour de la réglementation, l’habitat, ou globalement le tertiaire. De l’autre, les formations « Valeur de métier » pour acquérir de nouvelles compétences sur des thématiques plus poussées comme la maison connectée, la sécurité, les bâtiments connectés KNX ou encore l’e-mobilité…



Hager propose 50 formations pour des artisans électriciens, chefs d’entreprises, du personnel de la distribution, des fédérations professionnelles et des bureaux d’études. Le groupe forme chaque année plus de 5 000 professionnels depuis 1986.