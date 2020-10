Hager développe une application pour les électriciens

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hager Supprimer HAGER Supprimer Applications BTP Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Artisan électricien Supprimer Valider Valider

Hager met à disposition des installateurs électriciens une nouvelle version de son application Hager Ready.

Appréciée par 40 000 utilisateurs en France, l’application Hager Ready permet aux installateurs d’avoir accès aux dernières innovations Hager, de bénéficier d’une assistance technique, d’obtenir des conseils ou d’avoir accès à des outils de gestions de projet. Récemment, Hager a décidé d’aller plus loin, en proposant de nouvelles fonctionnalités dans une version 3.0.

Tout au même endroit

Cette nouvelle édition de Hager Ready a pour objectif d’aider les professionnels à se démarquer de la concurrence. Pour se faire, elle propose :

- Une page d'accueil plus ergonomique. En effet, la recherche de produits, d’informations sur les projets en cours et à des fils d’information et de formation utile est plus rapide.

- Un e-catalogue intégré. Ce dernier présente notamment la panoplie complète des produits Hager, des spécifications techniques, ainsi que des brochures téléchargeables.

- De faire gagner du temps aux installateurs par le biais de la fonctionnalité multi-utilisateur et de l'accès rapide à la configuration de tableaux électriques et des outils de création de schémas de câblage.

- Une fonction showroom. Cette dernière offre le partage d’images et d’informations sur des projets spécifiques.

- Une meilleure assistance notamment grâce à la visualisation de tutoriels, l’accès à la page d’assistance, ou encore à des FAQ.

D’après, le chef de marché marketing de Hager, Arnaud Lerch, ces nouveautés ont été définies à partir “des avis et suggestions des installateurs à chaque étape de la conception de la nouvelle version d'Hager Ready. Les électriciens veulent des informations, des conseils et une assistance sur leurs chantiers, et ils les veulent rapidement et au même endroit.”