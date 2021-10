«Habiter Plus» : lancement du concours «Acier»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Projets Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après une année d’absence, le concours «Acier» est de retour, sous la présidence de l'architecte Sophie Delhay, sur le sujet du logement en termes d’usages et de modes de vie...

Laboratoire d’idées et de création, le concours «Acier» de ConstruirAcier valorise le cursus des étudiants inscrits en école française d’architecture et d’ingénieur. Il donne aux candidats l’opportunité de découvrir le matériau acier. Les lauréats du concours sont récompensés par un prix de 10 000 euros.

Pour 2022, ConstruirAcier propose aux candidats de questionner l’habitat pour repenser le logement en termes d’usages et de modes de vie. Les étudiants devront donc concevoir un idéal d’habitat et interroger sa relation à d’autres usages et fonctions programmatiques (travail, culture, sport, services, espaces partagés, intimes, intérieurs, extérieurs, etc.)

Dans une vision prospective, ils s’appliqueront à développer dans un seul ouvrage, tout ou partie en acier, neuf ou à réhabiliter, un projet d’habitat pour 100 personnes ou plus, mixant au minimum un programme, une fonction complémentaire mettant en relation un contexte et une idéalité de modes de vie.

Le jury sera présidé par Sophie Delhay, architecte.

Renseignements et inscriptions.