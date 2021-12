Hœnheim : lancement des travaux du hall des sports Le Chêne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La réalisation des travaux de réhabilitation du hall des sports Le Chêne a été approuvée. Le chantier commencera dès le premier trimestre 2022.

Lors du conseil municipal qui s’est tenu le lundi 13 décembre dernier, les élus ont donné leur feu vert pour la réalisation d’un chantier de réhabilitation du hall des sports Le Chêne à Hœnheim (Bas-Rhin).

Ces travaux, qui consistent à réparer les dommages causés par la neige et la pluie de janvier 2021, vont démarrer dès le premier trimestre de l’année prochaine. Ils porteront sur la réfection de la charpente et de la couverture, l’étanchéité, les peintures, le bardage métallique et les menuiseries. S’y ajouteront la rénovation du revêtement de sol et la création d’une ouverture vers le terrain de sport. Celle-ci offrira un accès extérieur et une issue de secours supplémentaire pour pouvoir organiser des événements dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, la collectivité profitera de ce chantier pour rendre polyvalent cet équipement jusqu’ici dédié à la pratique sportive des écoles, aux compétitions et aux associations sportives. La réouverture de la salle est prévue pour septembre 2022. Le coût des travaux s’élève à 1,1 M€, dont 720 k€ financés par la Ville de Hœnheim par le biais de l’assurance, 210 k€ de dotation d’équipement des territoires ruraux et 210 k€ de la part de la Collectivité européenne d’Alsace.