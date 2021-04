Gypass redessine les jardins avec ses claustras

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Aluminium Supprimer Valider Valider

Pour répondre à la forte demande sur marché en matière d’éléments d’aménagements extérieurs, Gypass développent une large gamme de claustras, paravents et clôtures, pour délimiter les espaces au jardin.

Spécialistes des fermetures et des éléments d’aménagement extérieur en aluminium, le fabricant normand Gypass propose une large gamme d’éléments modulables pour dessiner les espaces extérieurs. Du paravent en bordure de piscine au claustra pour créer des cellules cosy dans le jardin - ou masquer des éléments disgracieux, en passant par les clôtures coordonnées, l’offre est large en design et couleurs. Le particulier peut ainsi personnaliser son extérieur comme il l’a déjà fait pour son intérieur, selon ses envies ou les tendances déco du moment.





Gypass, associant tôle d'aluminium et vitrage sablé. - © Gypass Close Lightbox

En bord de piscine

Grâce à l’alliance de panneaux en aluminium thermolaqué et de panneaux décoratifs en verre trempé, cet ensemble de claustras joue la transparence tout en apportant une belle intimité. Couleurs et motifs se fondent dans le décor pour s’harmoniser avec l’environnement. Très pratique autour de la piscine : un système d’éclairage à LED intégré dans chaque montant apporte une source lumineuse dès la tombée de la nuit.



Coin détente

Un moment privilégié dans le jacuzzi, un bain de soleil improvisé ou encore un apéro entre amis – dans le respect des règles sanitaires bien-sûr – pour profiter pleinement de sa terrasse en toute tranquillité. Cette composition graphique et linéaire est obtenue par l’alternance de paravents rainurés et de panneaux pleins ou ajourés.



Occultant, mais pas trop

Si les claustras prennent la vedette aux clôtures plus occultantes par nature, celles-ci se mettent à la transparence. La collection Maestria offre un jeu de lames horizontales qui, selon la position, s’affranchissent de toute vision intérieure.





La collection de clôtures Maestria offre diverses combinaisons modulables, selon le degré d'intimité souhaité : ici, le modèle 7 lisses. - © Gypass Close Lightbox

Le claustra est composé de 2 à 4 panneaux en aluminium ou en verre trempé. La collection Gypass offre 12 combinaisons de panneaux pleins, ajourés ou à claire-voie ; 16 motifs ajourés déclinables sur les portails, clôtures et portes de garage ; 10 motifs sur verre clair et dépoli ; 59 couleurs, avec personnalisation sur demande.Les modules sont équipés d’un système de fixation au sol (sceller ou sur platine) ou sur muret avec ou sans couvertine. La finition par thermolaquage est garantie 10 ans.Éclairage LED disponible en option.Labels de qualité Qualicoat et Qualimarine classe 2.