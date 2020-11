Gustave Rideau rachète BGN

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Deux-Sèvres Supprimer Véranda Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le numéro un de la véranda aluminium réalise sa première opération de croissance externe sur une activité industrielle en reprenant ce spécialiste de la construction métallique.

Gustave Rideau, entreprise familiale vendéenne et acteur majeur de la véranda aluminium en France, vient d’acquérir le groupe BGN. Basé près de Niort (Deux-Sèvres), ce spécialiste de la construction de bâtiments à charpente métallique et de réalisations de couverture métallique, de bardage, de menuiserie aluminium et de serrurerie-métallerie dans l’Ouest de la France emploie 70 salariés et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 18 M€. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Nouvelles compétences



Dans un communiqué de presse, Gustave Rideau, président de la société homonyme, déclare : « Nous nous réjouissons de l’intégration du groupe BGN au sein de notre activité, qui va permettre de compléter notre savoir-faire dans l’aluminium, ajouter de nouvelles compétences dans le travail des métaux, et adresser une nouvelle clientèle. Nous pourrons désormais offrir ensemble une solution de couvertures de piscine de grande portée, adresser des projets de bâtiments « clef en main », et de manière générale faire bénéficier les deux groupes de synergies industrielles. »

Un réseau de 85 Espaces conseil



Pour rappel, le Groupe Gustave Rideau est aussi fabricant d’abris de piscine, abris de terrasse, pergolas, mobil-homes. Créée en 1975 par Gustave Rideau, l’entreprise compte 750 salariés déployés sur 4 sites de production en Vendée et un réseau de 85 Espaces conseil répartis sur tout le territoire.