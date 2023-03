Gustave Rideau élue meilleure marque de véranda 2023

Après 3 mois de compétition, Gustave Rideau a reçu le 8 mars dernier à Paris le trophée de Meilleure Marque 2023 pour la catégorie Véranda, un titre obtenu pour la deuxième année consécutive après avoir été évalué, comme les autres finalistes, par les 45 000 votes de consommateurs français.

Il s’agit d’une belle reconnaissance pour le fabricant vendéen, dont la marque avait recueilli un taux de satisfaction clients de 93% en 2022. « Gustave Rideau remercie vivement tous les consommateurs pour leur soutien et leur confiance », explique les porte-paroles de la société dans un communiqué. « La satisfaction clients est au cœur de tous les engagements et de tous les process mis en place par M. Gustave Rideau et toutes ses équipes. Le Trophée Meilleure Marque, qui exprime la voix du client et du consommateur dans sa globalité, récompense donc pleinement tous les collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour cette satisfaction clients.»

Le Trophée Meilleure Chaîne de Magasins est devenu en quelques années une des élections de consommateurs les plus importantes dans le secteur du retail français, avec plus d’un million de votes en 2022. Fort de ce succès, Meilleure Chaîne de Magasins a souhaité aller plus loin et a lancé à la fin 2021 le concours « Trophée Meilleure Marque » afin de rendre visible la voix du consommateur sur les marques.

*Etude de satisfaction menée avec un cabinet conseil indépendant chaque trimestre, 2 mois après pose. Résultats de l’année 2022.