Guillaume Varobieff (Répar'stores) : « Aujourd’hui, dans la franchise, il faut compter avec Répar’stores. »

Avec plus de 230 franchisés en France, Répar’stores est une enseigne qui compte dans l’univers de la franchise, comme le prouvent deux distinctions obtenues récemment. Les dirigeants de l’entreprise languedocienne ne s’en contentent pas et poursuivent leur plan de développement ambitieux avec l’élargissement de son activité aux portes de garage, et la conquête des marchés européens. Guillaume Varobieff, co-gérant, détaille ces objectifs.