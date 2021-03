Guillaume Texier arrive chez Rexel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce électrique Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Rexel Supprimer Nomination du Directeur Général Supprimer Valider Valider

Le directeur général adjoint du groupe Saint-Gobain et directeur général de Saint-Gobain en France arrive chez le distributeur de matériel électrique. Il remplacera Patrick Berard qui quittera ses fonctions de directeur général de Rexel le 1er septembre 2021.

Rexel vient d’annoncer le départ de son directeur général, Patrick Berard, le 1er septembre 2021. Et « il sera remplacé, à partir de cette date, par Guillaume Texier. » Ce dernier n’est pas un inconnu dans la distribution BtoB. Agé de 47 ans, il était, depuis le mois de janvier 2019, directeur général adjoint et directeur général de la région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique de Saint-Gobain, groupe qu'il avait intégré en 2005.

Accélérer l’exécution de la stratégie

« Ravi de rejoindre Rexel », Guillaume Texier a fait part de son intention de mettre à profit son expérience pour « poursuivre et, si possible, accélérer l'exécution de la stratégie du groupe », « en capitalisant sur les positions de leader de Rexel sur son marché, ses relations de qualité avec les clients et fournisseurs ainsi que sur ses équipes d'une grande compétence. »

A noter que Patrick Berard a accepté de rester chez le distributeur jusqu'au 1er mars 2022 pour travailler aux côtés de Guillaume Texier et « assurer une transition harmonieuse dans la mise en œuvre de la feuille de route stratégique de Rexel présentée en février 2021. »

Capacité à déployer des stratégies favorisant l’adoption de plateformes digitales

Dans le même communiqué, Ian Meakins, président du conseil d'administration de Rexel, déclare : « Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Patrick Berard pour son énorme contribution à Rexel. Il a joué un rôle essentiel dans le redressement de Rexel et le retour à une croissance du chiffre d'affaires et du résultat. Il a laissé son empreinte sur l'entreprise et l'a mise sur la voie de la croissance rentable qui, j'en suis sûr, se poursuivra sous Guillaume Texier. Les succès obtenus par Guillaume dans les géographies essentielles de Rexel, sa capacité avérée à déployer des stratégies favorisant l’adoption de plateformes digitales ainsi que son leadership et ses valeurs en font un successeur naturel. Nous avons la chance que l'occasion de le recruter se soit présentée au moment même où Patrick approchait de l'âge de la retraite. Je suis ravi de l'accueillir chez Rexel et suis également très heureux que Patrick ait accepté d’accompagner Guillaume afin de partager sa connaissance approfondie de l'industrie et de l'entreprise. Cela permettra une transition en douceur et garantira que nous ne perdrons aucune impulsion dans la mise en œuvre des engagements présentés lors de la récente mise à jour stratégique