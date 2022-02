Guerre russo-ukrainienne : quelles conséquences pour le BTP français ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Russie Supprimer Valider Valider

Le conflit désormais armé entre la Russie et l'Ukraine va impacter les entreprises françaises du BTP tant sur le plan domestique qu'à l'international. S'il est un peu tôt pour dire dans quelle mesure, les pistes existent.

Au-delà des problèmes d'approvisionnement et des hausses des prix des matières premières et de l’énergie, presque inhérentes à tout conflit armé entre deux pays dont l’un est un géant producteur, et leurs répercussions en France (voir encadré), quel impact auront les sanctions économiques annoncées par l’Europe et les Etats-Unis ?

En Russie d’abord, 500 entreprises françaises ou à capitaux français emploient plus de 160 000 salariés principalement dans les industries extractives (pétrole, gaz, services de soutien aux industries extractives) qui représentent 11 Mds € d’investissement. Nombre d’entreprises françaises sont également impliquées dans la construction d’infrastructures énergétiques comme les installations de Yamal LNG (TotalEnergies) ou encore le fameux gazoduc Nord Stream 2 (Engie).

Parmi ces entreprises regroupées en 2010 par Vladimir Poutine au sein d’un « Conseil économique franco-russe », on compte également Saint-Gobain, Legrand et Vinci.

Pas de "business as usual"

En 2014, lors du premier confit entre l’Ukraine et la Russie autour de la Crimée, la major était en pleine réalisation du premier tronçon du projet d’autoroute à péage Moscou-Saint-Pétersbourg (43 kilomètres), d’un montant de 1 milliard d’euros, et venait de remporter le contrat de construction du stade du Dynamo de Moscou pour la Coupe du monde 2018. Malgré les sanctions de l’époque, l’autoroute a été inaugurée en 2019 et le stade achevé sans problème.

Mais il pourrait bien ne pas y avoir de "business as usual" cette fois-ci. Les économistes craignent en effet que les sanctions, plus dures qu’en 2014, ne fragilisent l’économie russe et impactent par exemple le vaste programme de construction et de rénovation énergétique de logements dans lequel s'est lancée la Russie.

