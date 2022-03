Guerre en Ukraine : Bercy à l’écoute des entreprises affectées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Guerre en Ukraine Supprimer Ministère de l'Economie Supprimer Entreprises Supprimer Energie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Alors que l'armée russe poursuit son offensive et que l'aide internationale se structure, Bercy ouvre des points de contacts à destination des entreprises en relation avec l'Ukraine.

Le ministère des Finances et de la Relance se dit « particulièrement attentif aux conséquences [des sanctions économiques décidées par la communauté internationale contre la Russie] sur les entreprises françaises », ce mercredi 2 février au matin. Bercy a ouvert « des points de contact » et en fonction des problématiques rencontrées.

Si les entreprises rencontrent des problèmes liées aux sanctions économiques et financières, ou sont concernées par une restriction des exportations, elles peuvent « s’adresser à la direction générale du Trésor (DG Trésor) sur une page internet dédiée et via deux contacts électroniques sur les sanctions mises en place (sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr) et sur leur impact sur les biens à double usages plus spécifiquement (doublusage-sanctions.russie@finances.gouv.fr) », indique Bercy.

Si les entreprises observent des tensions sur les approvisionnements, elles peuvent les signaler, qu’elles soient subies ou anticipées, à l’adresse : tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr

Les PME et ETI rencontrant des difficultés industrielles et financières peuvent se tourner les Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (CRP) rattachés à la Direction générale des Entreprises (DGE) qui « se tiennent à disposition des entreprises », rappelle Bercy.

« Les tensions sur les prix de l’énergie pourraient s’accroître en fonction de l’évolution de la situation », prévient-on à Bercy qui a mis en place un site dédié pour retrouver toutes les informations nécessaires pour faire face à un litige ou une défaillance de fournisseur. Bercy renouvelle l’alerte en invitant les entreprises « à faire preuve d’une vigilance accrue, les informations et conseils en matière de cybersécurité sont disponibles sur le site de l’Agence nationale de la sécurité et des systèmes d’information (ANSSI). En cas d’incident, un point de contact est disponible sans interruption. »

Tous les points de contact mis en place par Bercy sont disponibles sur cette page.

