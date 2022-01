GSB : une excellente année 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer GSB Supprimer bricolage Supprimer Résultats annuels Supprimer Négoscope Supprimer France Supprimer Valider Valider

Malgré un mois de décembre en forte baisse, le marché du bricolage clôture l’année sur une croissance à deux chiffres.

Le mois de décembre ne fut pas très bon pour le bricolage. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage, en France, ont vu leurs ventes se contracter de 11,22 % en valeur et de 12,66 % en volume. "Le mois de décembre traduit un ralentissement de la croissance par rapport à l’an dernier dans un contexte où décembre 2020 marquait la fin du deuxième confinement (atteignant les + 30% de croissance)", note Mathieu Pivain, le Président de la FMB. Malgré ce tassement, 2021 restera excellent millésime pour le bricolage avec une croissance à deux chiffres pour la seconde année consécutive : le marché a enregistré sur 2021 un cumul de +11,61% en valeur et +10,45% en volume.