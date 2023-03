GSB : une année 2022 difficile

La tendance observée depuis le mois de septembre s’est maintenu en décembre : les sorties de caisse des grandes surfaces de bricolage sont positives. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage, en France, ont vu leurs ventes s’élever de 6,80 % en valeur et de près de 1 % en volume.

Mais hélas pour les enseignes, ce retournement des ventes enregistré à partir du mois de septembre n’est suffisant pour redresser la barre. Alors certes, ce n’est pas un crash mais l’année 2022 ne fut pas bonne. Elle fut surtout marqué par une baisse des sorties de caisse et par l’inflation. Sur l’ensemble de l’année, les grandes surfaces de bricolage ont enregistré une baisse -4,90 % des volumes de ventes et de 0,98 % en valeur. A noter que si l’on compare par rapport à 2019, les GSB cartonnent avec une progression de + 16.6% en valeur et 9 % en volume.