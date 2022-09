GSB : un effet prix en juillet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Malgré une baisse de la fréquentation, les grandes surfaces de bricolage ont enregistré une très légère hausse de leur chiffre d’affaires. Une première depuis novembre 2021 mais qui doit beaucoup à l’inflation.

La tendance observée sur le marché du bricolage se poursuit : l’activité des grandes surfaces de bricolage (GSB) ralentit. La raison ? Une dégradation de la fréquentation comme le prouve la baisse pour le huitième mois consécutif du nombre de ventes, et ce malgré « la performance des rayons jardin et chauffage et climatisation ». D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), elles ont diminué de 4,69 % en juillet 2022. Néanmoins, en valeur, elles sursautent : +0,45 %. Pour l’organisation, « ette croissance est à relativiser au regard d’un effet prix non négligeable, l’inflation gagnant également le secteur du bricolage. Ceci étant posé, le secteur connaît une stabilité de son chiffre d’affaires en juillet qui confirme l’intérêt des Français pour l’aménagement de leur cadre de vie. »

Activité des GSB en juillet 2022 Close Lightbox



En cumul annuel à date, les GSB ont vu leur activité se contracter de 7,45 % en volume et de 3,53 % en valeur. La comparaison avec 2019 montre encore une très belle progression du marché : +9,7 % en volume et +16,1 % en valeur.