GSB : les sorties de caisse en baisse en août

Les grandes surfaces de bricolage (GSB) ont enregistré une nouvelle baisse de leur sortie de caisse, et ce, malgré les hausses des ventes des climatiseurs et des ventilateurs et la bonne fréquentation des rayons bois-menuiserie et bâtiment constatées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB). Elles ont diminué de 3,96 % en août 2022 selon les données de la Banque de France. Néanmoins, en valeur, elles s’élèvent : +1,39 %. Pour l’organisation qui défend les intérêts des distributeurs du bricolage, « le contexte inflationniste nous invite à relativiser cette croissance. Pour autant, si on considère le cumul sur huit mois, le marché reste largement supérieur à son niveau de 2019 confirmant une fois encore l’engouement des Français pour le bricolage et l’aménagement de la maison ».

Activité des GSB en août 2022



En cumul annuel à date, les GSB ont vu leur activité se contracter de 7,03 % en volume et de 2,94 % en valeur. Malgré la baisse de l'activité, la comparaison avec 2019 montre encore une très belle progression du marché : +8,5 % en volume et +15,1 % en valeur.