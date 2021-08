GSB : des ventes au mois de juillet 2021 en trompe l’œil pour la FMB

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer GSB Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Le marché du bricolage a enregistré une baisse de plus de 7 % de son activité sur le mois de juillet.

Le mois de juillet ne fut pas très bon pour le bricolage. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage, en France, ont vu leurs ventes se contracter de 7,04 % (-8,24 % en volume). «La situation du mois de juillet est similaire aux deux mois précédents. Les magasins de bricolage affichent logiquement un ralentissement par rapport aux chiffres exceptionnels de l’année dernière (ralentissement renforcé par des conditions météos défavorables et par un désir de partir en vacances après un troisième confinement). Pour autant, et si l'on compare à l’année 2019, les résultats du secteur restent tout à fait positifs et les GSB poursuivent leur activité sur une tendance favorable », note Mathieu Pivain, le président de la FMB.

Si l’on compare avec juillet 2019, le bilan est très positif en effet avec une hausse de 11 % en valeur. Depuis le début de l’année, le marché est en croissance de +25,66 % en valeur et de +24,56 % en volume.