Grue auxiliaire et porteur « plateau » électriques, c’est possible !

Volvo Trucks et Palfinger proposent des véhicules avec grues auxiliaires 100 % électriques. Cette innovation s’adresse notamment aux négociants qui interviennent dans les centres urbains.

Volvo Trucks et Palfinger se sont associés pour une première en France : carrosser un porteur châssis plateau électrique avec une grue auxiliaire également électrique. Commandé par Eiffage Génie Civil, le véhicule sera livré le 17 décembre prochain pour intervenir sur le chantier de la ligne 16-1 du Grand Paris Express. Le modèle choisi est un porteur FE électrique 6x2 de la marque suédoise équipé de deux moteurs électriques, entraînés par quatre batteries, et d’un plateau de 5,2 m. Son PTAC est de 26 tonnes plus une tonne autorisée en raison de sa motorisation électrique. La pose de la grue auxiliaire PK 12502 SH, d’une portée de 9,9 m et d’un couple de levage de 11 t/m, a été réalisée par les ateliers de Palfinger à Curioz en Haute-Savoie.



Carrossage identique à un véhicule thermique

Susceptible d’intéresser les négociants intervenants dans les zones urbaines soumises à des restrictions de circulation pour les véhicules thermiques, l’aménagement d’une grue auxiliaire sur porteur électrique ne semble poser aucune difficulté technique. Le délai de carrossage est supérieur d’une semaine par rapport à un modèle thermique équivalent toutefois. Ce délai supplémentaire est dû à la mise en sécurité du véhicule (ou consignation) avant toute opération de soudure et de peinture. Le carrossier doit veiller en effet à la protection des éléments électriques (composants, faisceaux, batteries…) durant toutes les étapes du carrossage. La prise de mouvement qui s’effectue pour ces véhicules au moyen d’un moteur électrique nécessite un paramétrage spécifique également.