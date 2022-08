Groupe Samse : un premier semestre 2022 porté par l’activité négoce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Résultats semestriels Supprimer Groupe Samse Supprimer Doras Supprimer Samse Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe distribution grenoblois s'établit à 999,6 M€ au titre du premier semestre 2022, en augmentation de 7,3 % par rapport à 2021...

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, le Groupe Samse a réalisé un assez bon deuxième trimestre 2022. L’activité de la société de distribution iséroise ressort ainsi en augmentation de 5,5 % à 544,7 M€. Dans le détail, ses enseignes de négoce tirent la croissance du groupe. « Portée par une hausse des prix sensible », elles progressent de 9,5 % pour un chiffre d’affaires de 438 M€. Quant au Bricolage, il affiche un recul de 8,1% en comparaison « avec un trimestre exceptionnellement performant sur 2021. On note cependant une progression de 20,7% par rapport à l’année 2019 (base de comparaison pré-COVID). »

+7,3 % par rapport à 2021

Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé de la société grenobloise s'établit à 998,6 M€, en augmentation de 7,3 % par rapport à 2021. « Porté notamment par un marché inflationniste », les ventes des enseignes de négoce s'élèvent à 803,4 M€ à fin juin 2022, en hausse de 11,8 %. Quant au bricolage, elle recule. « Avec une fréquentation en baisse et une année 2021 de comparaison spécialement dynamique, l'activité ressort en retrait de 7,7% au 30 juin 2022 mais affiche cependant un bon niveau de performance au global (+22,3% par rapport à 2019). »