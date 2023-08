Groupe RG va mettre un pied en Belgique

Le Groupe RG reprend sa marche en avant. Le spécialiste des équipements de protection individuelle est entré en négociation exclusive le 27 juin 2023 avec les actionnaires de Vandeputte Group, un distributeur belge qui regroupe les enseignes et entreprises Vandeputte Safety, S4M et Prosafco et qui a réalisé 103 M€ de chiffre d’affaires en 2022, afin de faire son acquisition. « Celle-ci sera effective après accomplissement des formalités réglementaires. »

Plus de 500 M€ de CA

Comme l’explique Pierre Manchini, le président et directeur général du Groupe RG, cette acquisition « est une étape significative dans le développement de notre Groupe. Elle vient confirmer notre ambition stratégique de devenir le spécialiste incontournable des EPI en Europe.» Avec cette acquisition, la société verrait son chiffre d’affaires dépassé les 500 M€. Pour rappel, avec un chiffre d’affaires de plus de 330 M€, 1000 collaborateurs, 46 agences & filiales en France et en Europe, et à la tête du réseau EPI Center, Groupe RG est le leader de la distribution spécialisée d’EPI en France et un acteur de référence en Europe. Sa croissance organique soutenue s’accompagne d’une politique d’acquisitions dynamique soutenant sa stratégie de devenir le spécialiste de la distribution d’EPI et de services associés en Europe. Le Groupe a réalisé 12 acquisitions depuis 2019 en France, Espagne, Italie, Tunisie, Slovaquie et Irlande.