Groupe RG : nouvelle acquisition en Espagne

Le spécialiste de l'EPI poursuit sa politique de croissance externe et s’implante au Pays Basque espagnol avec le rachat de Mape Seguridad.

Groupe RG poursuit son développement en Espagne. Il vient de mettre la main sur Mape Seguridad, un distributeur basque. D’après le communiqué, « Mape est un acteur historique et emblématique de la distribution d’EPI et de la sécurité au travail dans la région du Pays Basque et plus généralement en Espagne. » Basé à Bilbao, elle est la seule entreprise détentrice en Espagne d’une certification qualité ISO portant sur la distribution d’EPI et la fourniture de services associés. Mape dispose en outre de représentations commerciales à Valence, Madrid et Barcelone.

Synergies avec Montemar

Pour Pierre Manchini, le Pdg du Groupe RG, « l’acquisition de Mape s’inscrit dans notre stratégie de maillage du territoire espagnol. Elle fait suite à celle de Montemar réalisée en octobre dernier et nous permet d’affirmer une présence désormais forte dans le nord industriel du pays. Nous envisageons des synergies opérationnelles fortes entre ces deux entreprises, aux services de nos clients, ainsi qu’avec nos autres agences de Madrid et Barcelone. Nous entendons en outre capitaliser sur la présence commerciale de Mape à Valence pour dynamiser notre développement dans cette zone. ».