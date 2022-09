Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Muller Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant français ainsi que l’ensemble de ses marques change de patronyme. Seule exception : l’offre de chauffage électrique en grande surface de bricolage.

Le 8 septembre 2022, le Groupe Muller a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Philippe Denécé, son directeur général, a annoncé un changement de patronyme. « Face aux nouveaux défis (la crise sanitaire, le réchauffement climatique, le conflit ukrainien qui impacte la politique énergétique des États et les conditions d’approvisionnements, les nouvelles attentes des consommateurs), le Groupe Muller devient intuis. » Un remaniement qui s’accompagne d’un nouveau slogan : «Plus de confort, moins d’énergie».

Noirot en GSB

Cette refonte touche aussi les marques. Ainsi, les offres dédiée au négoce sous les griffes Airelec, Applimo, Auer, Campa, France Énergie, Muller Intuitiv et Noirot seront commercialisée sous un label unique : intuis. Seule exception, les produits de chauffage électrique distribués dans les grandes surfaces de bricolage (GSB). Ils seront commercialisés sous la marque Noirot.

Rationalisation des marques

Pour Philippe Denécé, ce changement annonce « une mutation globale de l’entreprise ». Et il précise : « Au-delà d’un nom, intuis incarne la transformation du groupe qui se traduit par la simplification de son organisation, une nouvelle dynamique commerciale et marketing, un renforcement de l’outil industriel et la rationalisation de ses marques. » Il est vrai que le groupe fort comptait jusqu’à présent, neuf sites Internet. Au-delà de cette simplification de l'offre, l’industriel français veut retrouver une position de « leader » sur le marché et vise la second place derrière Atlantic.

Changement sur deux saisons de chauffe

Pour le déploiement de cette nouvelle marque dans les réseaux professionnels, l’industriel a prévu un plan en deux volets et échelonné sur deux saisons de chauffe. Pour 2022-2023, l’ensemble des supports de communication (sites Internet, PLV, catalogues produits) sont cobrandé avec l’ancienne et la nouvelle marque. La première famille de produit a affiché la nouvelle griffe est les pompes à chaleur Auer et France Energie. Cela débutera à partir du mois d’octobre et jusqu’à janvier. Pour le chauffage électrique, la transition se fera de janvier à avril 2023. Ainsi, la saison de chauffage 2023-24 sera entièrement portée par intuis.

Pour rappel, l’industriel compte 1000 salariés et six usines en France. Elle a récemment agrandi de plus 8000 m² son site de Feuquières-en-Vimeu (Somme), pour développer la production de pompes à chaleur. Pour accompagner son développement, Intuis veut recruter près de 200 personnes en CDI en 2022 et autant en 2023. son chiffre d'affaires s'est élevé à 200 M€ en 2021.