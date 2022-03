Groupe Mr.Bricolage : un volume d’affaires en hausse de 7,1 %

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le chiffre d’affaires du distributeur spécialisé dans le bricolage a franchi en France la barre des 2 Md€ en 2021. Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique, le Groupe compte atteindre les 1000 points de vente en France et à l'international dès fin 2025.

Le Groupe Mr.Bricolage a réalisé une excellente année 2021. Le distributeur spécialisé dans le bricolage a enregistré une forte progression de son volume d’affaires. Au 31 décembre, les réseaux adhérents et affiliés ont réalisé des ventes de 2,36 Md€, en hausse de 6,1 % à magasins comparables et de 6,1 % à surfaces courantes. En France, les ventes ont franchi la barre symbolique des 2 Md€ (2,054 Md€ pour être précis), en progression de 7,1 % à magasins comparables et de 8,4 % à surfaces courantes. Quant aux ventes e-commerce (hors click and collect), elles ont progressées de 47,8 % pour atteindre 6,8 M€.

Développement du réseau

Au cours de cet exercice, le Groupe a enregistré un solde net de 54 nouveaux points de vente dont 13 sous l’enseigne Mr.Bricolage et une sous enseigne Les Briconautes. « Les réseaux bénéficient également de l’arrivée de 40 nouveaux affiliés. » En France, « les réseaux du Groupe Mr.Bricolage totalisent 836 magasins au 31 décembre 2021 contre 783 au 31 décembre 2020, soit un solde net de 53 nouveaux points de vente. »

A l’international, il poursuit son expansion « avec 72 magasins hors de France répartis dans 10 pays où l'enseigne Mr.Bricolage génère un volume d’affaires de 306,1 M€ en hausse de 3,9 % à surfaces courantes et de 0,7 % à magasins comparables. »

Déploiement du concept 4 Piliers

En parallèle, le spécialiste du bricolage a poursuivi le déploiement de son concept de magasin dit 4 Piliers (Entraide, Déliverie, Projets du Week-end4 et Fond de maison). Au 31 décembre 2021, 57 magasins l’avaient installé soit 19 % du parc de magasins de l’enseigne Mr.Bricolage France métropolitaine. « En moyenne, sur trois années d’exploitation, ils génèrent une performance supérieure d’environ 20 % comparée aux magasins non modernisés. Une trentaine de projets de modernisation sont déjà prévu pour l’année 2022. »

Un nouveau plan stratégique

Cette année est l’occasion pour le distributeur de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique. Baptisé 1Pacte pour 2022-2025, il veut placer la RSE au cœur de son projet entrepreneurial. Dans le détail, le Groupe entend élargir et renouveler son offre. Il veut aussi la rendre plus accessible « en s’appuyant notamment sur la modernisation des entrepôts et le développement de la livraison directement des fournisseurs aux clients. »

Il entend par ailleurs poursuivre le développement du réseau de magasins sous enseignes et affiliés en France mais aussi à l’international. Il veut atteindre plus 1000 points de vente fin 2025 (initialement visé en fin 2028). Il compte aussi accélérer le déploiement du concept 4 Piliers.

Suite à son recentrage sur son activité cœur de métier des Se