Groupe Herige, un chiffre d’affaire en progression de 11,4% en 2022

Malgré la dégradation de la conjoncture économique, le groupe Herige a poursuivi sa progression sur une bonne dynamique au 4e trimestre 2022. Les trois métiers du groupe (menuiserie industrielle, négoce de matériaux et industrie du béton) contribuent à la croissance de 15,6% (+9,1% à périmètre constant) et permettent à Herige de dégager un chiffre d’affaires trimestriel de 206,3%. Cette évolution bénéficie d’un « effet prix, grâce aux initiatives de performances mises en place, et également d’un effet volume/mix produits favorables », expliquent les portes paroles du groupe dans leur communiqué.

La menuiserie toujours en tête

Les performances sont inégales selon les métiers. La Menuiserie industrielle (Atlantem) progresse de +36,7% (16,8% à périmètre comparable) grâce à une forte demande sur les marchés de la rénovation énergétique, le bois et la gamme AM-X. Cette branche bénéficie également de la croissance externe, avec les acquisitions en 2022 d’Activence, MGT et Poralu.

Le Négoce (VM) affiche une hausse lui-aussi, certes plus modeste, à 6,5% par rapport à la même période qu’il y a un an, avec une bonne dynamique dans le gros œuvre, les menuiseries et les travaux publics, mais aussi le déploiement de show-rooms et de libre-service.

L’activité Béton (Edycem) affiche une croissance de 11,4% (1,2 à périmètre comparable). Elle bénéficie de l’intégration des centrales à béton prêt-à-l’emploi de la plateforme d’Aquitaine (société Audoin & Fils) et d’une bonne activité sur le marché du béton préfabriqué

Une année 2023 abordée avec prudence

Fort de ces résultats, le groupe Herige aborde cependant 2023 avec une certaine prudence imposée par l’environnement géopolitique et macroéconomique très incertain et les conséquences diverses sur les entreprises et le marché : hausse des taux d’intérêts, inflation galopante, ralentissement du marché de la construction neuve.

Benoît Hennaut, président du directoire du groupe, fixe les grandes lignes de sa politique à venir. « En 2023, dans un environnement de marché toujours incertain, le Groupe continuera de s’appuyer sur son savoir-faire, ainsi que sur son organisation et son profil de gestion optimisés, pour répondre aux enjeux énergétiques et de décarbonation ». Un important chantier.