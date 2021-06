Groupe Elcia : deux forums digitaux pour les professionnels

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Protections solaires Supprimer Numérique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fort du succès de son forum Diapason, organisé en avril dernier, le groupe Elcia récidive avec deux événements en ligne : Elcia Digital le 15 juin pour les industriels et ProDevis Digital le 17 juin pour les revendeurs-Installateurs.

Encouragé par la réussite du Forum Diapason Digital du 8 avril, le groupe Elcia a programmé pour la mi-juin 2021 deux nouveaux rendez-vous en ligne pour ses partenaires et clients, basé sur les échanges et les retours d’expérience de l’utilisation des produits développés par le groupe Elcia. Ils partageront leurs bonnes pratiques autour de thématiques clés de leur activité quotidienne. L’éditeur de logiciels spécialisés Menuiserie, Store, Fermeture propose deux rendez-vous, chacun sur une matinée, selon le type de client.



Forum Elcia Digital pour les industriels – 15 juin de 9h à 12h

Au cours de cette matinée d’échanges, des représentants des sociétés Cadiou, Schenker Stores et Soprofen prendront la parole pour partager des cas concrets, mis en place dans leur entreprise. De quoi inspirer l’ensemble des participants.

9h – 10h : présentation des nouveautés produits du Groupe Elcia ;

10h – 10h30 : Katell Gaiffas, responsable marketing et communication sur « Le configurateur 3D : une nouvelle expérience pour vous connecter à vos clients particuliers ». Cadiou s’appuie sur deux configurateurs 3D BatiTrade portails et garde-corps pour sa marque Kostum By Cadiou, afin d’offrir une expérience unique à ses clients sur son site.

10h45 – 11h15 : Christelle Bertard, directrice commerciale France et Benelux, de Schenker Stores, sur le thème « Outil de chiffrage en ligne : rendez vos clients autonomes et gagnez en efficacité commerciale ». Schenker Stores a déployé MyPricer, la solution de chiffrage 100% web et sa représentante reviendra sur sa mise en place et les bénéfices générés par l’utilisation de cet outil.

11h30 – 12h : Renaud Pfalzgraf, directeur marketing et communication de Soprofen : « Espace pro/extranet : une opportunité pour développer de nouveaux services auprès de vos clients professionnels ». Soprofen a mis en place la dématérialisation des commandes et le configurateur de vente Elcia dans son portail E.SoPro.



Forum ProDevis Digital pour les Revendeurs-Installateurs – 17 juin de 9h à 12h

Durant cette matinée, quatre utilisateurs expérimentés de ProDevis s’exprimeront pour partager leurs retours d’expérience sur des problématiques clés de leur activité. Enjeu, freins, solution et bénéfices : de quoi profiter de bonnes pratiques et astuces à

dupliquer dans son activité.

9h15 – 9h45 : Frédéric Berger, directeur de Berger Fermetures et menuiseries (La Clayette – 71), sur « Le suivi client de A à Z : toutes vos affaires centralisées et à jour accessibles à toutes les personnes de votre entreprise ».

10h – 10h30 : Julien Vidal, gérant de VPM 12 (Sébazac-Concourès – 12), « Comment j’ai augmenté mes ventes grâce à la 3D ? accessible depuis ProDevis via les configurateurs BatiTrade, la 3D révolutionne toute l’expérience client ».

10h45 – 11h15 : Boris Sciandra, dirigeant de Techni Confort (Fréjus – 83) sur « La gestion de la pose : ProDevis, un outil indispensable pour bien chiffrer la pose de ses chantiers et analyser sa marge ».

11h30 – 12h : Franck Estavil, gérant de Baies & Stores (Romans-sur-Isère – 26), « Je gère mes commandes en 1 clic, et vous ? plus simple, plus rapide, moins d’erreurs : optimisez votre passage de commande avec ProDevis. »



• Inscriptions en ligne sur : elcia.com