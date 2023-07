Groupe COLA, un nouvel acteur pour la fermeture

Créé sous l’impulsion de deux entrepreneurs de talent, le groupe COLA (CO pour Corrèze, LA pour Lallemant) se définit comme le rapprochement stratégique de deux groupes industriels, familiaux et indépendants, le groupe Corrèze fermetures, dont le site est à Objat (19), et le groupe Lallemant Fermetures, basé à Is-en-Bassigny (52). La nouvelle entité intègre leurs sociétés communes, créées ou rachetées depuis 2000 (MEN85, CFP56, CML).

Ces entreprises sont toutes spécialisées dans la conception de fermetures, de portails et de portes de garages en aluminium, bois ou PVC. Aujourd’hui, le nouveau groupe réunit plus de 350 collaborateurs sur 5 sites industriels à travers la France, garantissant une empreinte écologique modérée.

Des marques de référence

Le savoir-faire de chacune des marques en fait une référence dans le domaine des fermetures de la baie, et de l’accès, reconnues pour la qualité et la durabilité de leurs produits. Les modèles sont ainsi fabriqués avec des pièces minutieusement étudiées et ont été soumis à des études poussées pour atteindre une grande qualité de fabrication.

Ce rapprochement naturel vise à donner une nouvelle impulsion aux différentes marques, en les réunissant et en leur offrant une stratégie et des axes de développement concertés, incluant entre-autre des fonctions supports tel un service de recherche et développement et de marketing.

Bâtir de nouveaux projets innovants

Le groupe peut mettre en avant le savoir-faire et le travail appliqué des équipes, associés à une véritable culture de l’innovation. La technologie y est intégrée pour offrir un plus grand confort grâce aux motorisations connectées.

« Je suis très fier de la naissance du groupe COLA, qui vient réunir sous une même entité 40 ans d’histoire », déclare Gaël Lallemant, directeur du développement. « Nous avons pour ambition de porter de nouveaux projets intégrants toujours plus d’innovation afin de répondre aux enjeux grandissant d’amélioration de l’habitat, tout en continuant à fournir un service irréprochable à nos clients. »