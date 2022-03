Groupe Berto se renforce au Benelux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Plateforme logistique Supprimer Services aux négoces Supprimer France Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

Le groupe avignonnais spécialisée dans la location de véhicules et dans la logistique se renforce à l’international. Il vient de racheter Vincent Logistics, un transporteur qui dispose d’implantations en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovaquie et au Luxembourg

Le Groupe Berto annonce le rachat de Vincent Logistics, une entreprise familiale de transport dont le siège social est basé à Herstal, en Belgique. Présente depuis près de 50 ans, elle est spécialisée dans le transport bâché de marchandises palettisés et dans le transport plateau de machines sur le marché du Benelux, dont majoritairement la Belgique, la Hollande et l’Ouest de l’Allemagne notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’alimentaire, des matériaux de construction, des machines agricoles, des fournisseurs de gaz liquéfié en bouteille...avec des contrats de location avec conducteurs mais aussi en transport international spécifique, L’entreprise dispose de quatre implantations (Belgique, Pays-Bas, Slovaquie et Luxembourg), d’un parc de 320 véhicules (dont 43 au GNL) et a réalisé un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2021.

Ce rachat permet au transporteur avignonnais d’accélérer le développement européen conformément à son plan Licorne 2025. Le Groupe Berto, au travers de toutes ses filiales, sera ainsi présent dans 9 pays et dépassera les 400 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2022.