Groupe Alliance Décor engage la transmission de son capital et de son management

Unexo et Normandie Participations accompagnent le changement au sein du groupe né en 2011 du rapprochement de Solmur et de Grassin.

e fonds d'investissement régional Normandie Participations et Unexo, filiale du Groupe Crédit Agricole, entrent au capital du Groupe Alliance Décor, au côté du management et de la direction. Cette ouverture vise, selon le président du directoire Philippe Poujol, a "poursuivre le maillage territorial, accélérer la digitalisation du groupe et conduire des opérations de croissance externe", apprend-on dans un communiqué de Groupe Alliance Décor. Le Groupe Alliance Décor emploie 330 salariés et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 75 M€. L'objectif est d'atteindre 100 M€ d'ici 2025.