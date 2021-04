Groslay : plusieurs bâtiments seront achevés dans le courant de l’année 2021 au sein du parc d’activités des Monts du Val-d’Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Entrepôts et locaux d’activités Supprimer Valider Valider

Une deuxième vague de livraisons est prévue cette année dans le cadre du projet de parc d’activités des Monts du Val-d’Oise, à Groslay.

Au sein du parc d’activités des Monts du Val-d’Oise, à Groslay (Val-d’Oise), un premier chantier a été livré en avril 2021. Il s’agit d’un édifice destiné à l’accueil de petites et moyennes entreprises. Trois autres bâtiments, ayant des surfaces comprises entre 1 600 et 2 800 m², suivront entre les mois de juillet et octobre. Cette série fait partie d’un programme immobilier, d’un total de 12 200 m², qui est porté par Spirit Entreprises, promoteur en immobilier d’entreprise. Dix nouvelles cellules d’activités, issues du projet Acti’parc, seront aussi opérationnelles à partir du mois de juillet. Elles sont réalisées par la société SCCV Semavo-Beauregard.

Le parc d’activités des Monts du Val-d’Oise, dont les premiers bâtiments ont vu le jour en 2019, est établi sur une réserve foncière de 17 ha. Un budget de 26 M€ a été mobilisé pour les études, les acquisitions foncières et les aménagements. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’ambition de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée de transformer la zone en cœur d’activités économiques et tertiaires.