Groslay : lancement de la réalisation d’un jardin pédagogique de 5 000 m²

À Groslay, la création d’une mare pédagogique et d’une serre entourée d’un espace de 5 000 m² vient de commencer.

La Ville de Groslay (Val-d’Oise) a donné le coup d’envoi des premiers aménagements d’un futur jardin pédagogique municipal de 5 000 m², qui sera aménagé rue des Ouches. L’objectif de cet équipement est d’aider et de sensibiliser les jeunes au respect de la nature. Grâce à ce projet, ils pourront ainsi comprendre le cycle du vivant, de la faune et de la flore, par le biais d’une pratique sur le terrain. Ils auront alors le privilège de s’approprier les grands principes de base, de la graine au semi, et du jardinage à l’assiette.

Ce futur jardin pédagogique bénéficiera également d’un périmètre destiné à la pratique de l'art de cultiver les jardins, de la culture des légumes, des fruits, des fleurs, des arbres, etc. Il intégrera aussi la culture de plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des ruches.