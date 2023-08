Grohe assoit son développement sur une stratégie de segmentation de ses gammes

Ne plus vendre de tout à tout le monde, mais segmenter l’offre de Grohe selon les types de clientèle et de distributeurs : c’est la stratégie que le fabricant s’est donnée il y a deux ans. « Nous avons mis en place un marketing différencié, avec d’une part les produits simples à installer pour la GSB, et d’autre part les produits techniques, pour le négoce », détaille Virginie Muselet, directrice marketing et communication de la marque en France. Cette délimitation de territoires spécifiques pour la marque a porté ses fruits. « La segmentation nous a globalement permis d’aller vers plus de valeur, détaille Gaël Magda, DG de Grohe France. Ainsi, nous avons développé la marque Spa autour des produits très haut de gamme, alors qu’elle était jusqu’à présent peu visible chez nos distributeurs. » La marque a retravaillé ses produits-phares pour asseoir le propos. Formats, emballages, dimensions… : tout a été réétudié.

Prix industriel européen

En parallèle de ce repositionnement, Grohe a assumé sa présence en direct sur les marketplaces.

