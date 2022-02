Grigny : restauration de l’église Saint-Pierre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Grigny, les travaux de restauration de l’église Saint-Pierre ont commencé le dernier trimestre 2021. Les prochaines étapes porteront sur la rénovation intérieure de l’édifice.

L’église Saint-Pierre à Grigny (Essonne) fait l’objet de travaux de sauvegarde depuis le dernier trimestre 2021. Les premiers travaux, récemment achevés, concernaient la réfection des toitures. Elles étaient sujettes à des infiltrations d’eau endommageant l’intérieur du bâtiment. Les charpentes ont été traitées et confortées. Les tuiles de la nef ont été remplacées. Sur les murs de la nef et des toitures latérales, des couvertines ont été mises en place. Les travaux se poursuivent avec la rénovation intérieure de l’édifice.

S’inscrivant dans une démarche de valorisation et de sauvegarde du patrimoine historique de la commune de Grigny, ces opérations entrent dans le cadre des actions prévues par le projet « Grand Cœur de Ville ». Ce dernier prévoit des opérations de sauvegarde du patrimoine, d’aménagement des espaces, de nouveaux services publics, de nouveaux commerces et de nouveaux logements. Plusieurs opérations ont été réalisées en avril 2021 comme la création du marché de producteurs et l’installation de jeux et de mobiliers urbains sur la place.