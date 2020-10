Grigny : le Groupe Gambetta lance officiellement les travaux de construction de 68 logements collectifs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

Le Groupe Gambetta vient de poser la première pierre de son ensemble immobilier mixte à Grigny.

Le 10 octobre dernier, le Groupe Gambetta a officialisé le lancement du chantier de 68 appartements neufs dans le centre historique de Grigny (Essonne), à la ZAC Cœur de Ville. Philippe Rio, maire de la ville et vice-président de Grand Paris Sud, et Camille Vielhescaze, directrice du territoire Grand Paris Sud chez Grand Paris Aménagement, étaient présents pour la pose de la première pierre de ce futur ensemble immobilier mixte. Selon le promoteur immobilier, le chantier vise la création de logements collectifs et de deux commerces, installés dans trois bâtiments distincts.

Le Groupe Gambetta (1,60 M€ de CA en 2017) collabore avec Coopimmo (6,03 M€ de CA en 2018) et Seqens Accession (12,45 M€ de CA en 2018) pour la réalisation de ce projet. La livraison de cet ensemble immobilier est prévue pour 2021.