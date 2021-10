Grigny : bientôt un nouveau centre multiculturel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

D’ici 2026, la municipalité de Grigny disposera d’un nouvel équipement multiculturel. Les travaux devraient commencer mi-2024.

La municipalité de Grigny (Essonne) a décidé de lancer la construction d’un nouvel équipement multiculturel dans son centre-ville baptisé « Cœur de Ville République ». Celui-ci permettra de fédérer les quartiers de la ville et remplacera les infrastructures culturelles qui ne répondent plus aux normes actuelles.

Ce nouvel équipement multiculturel, dont la livraison est attendue en 2026, s’étendra sur une surface de 3 600 m². Il accueillera un conservatoire disposant de 15 salles d’enregistrement, d’une salle de danse et d’un auditorium. Une salle de concert, d’une capacité de 250 places assises et 500 debout, y sera aussi aménagée. Afin de se préparer à la construction de ce nouveau site culturel, qui débutera mi-2024, la municipalité devra lancera différents concours et études en 2022.

Ce vaste chantier est chiffré à 27 M€. Il sera financé par l’Agence nationale de la rénovation urbaine, la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne. La communauté d’agglomération Grand Paris Sud participera également à ce projet.