Griffon propose un revêtement élastique innovant

Basé sur une nouvelle technologie, le revêtement SMP-300 de Griffon bénéficie d’une élasticité permanente supérieure à 250 %. Étanche à l’eau et à l’air, il s’applique sans primaire, pour des travaux d’étanchéité, de protection et de réparation, en toiture, mur, sol, cadre de menuiserie... Très adhérent sur la plupart des matériaux (béton, pierre, bois, métal, PVC, EPDM…), l’enduit peut être appliqué sur surfaces humides, quelles que soient les conditions météorologiques. Il convient aussi pour l’étanchéité sous carrelage en pièces humides et piscines.

Résistant aux intempéries, aux UV, au chlore et à l’eau salée, SMP-300 se nivelle automatiquement, ne se contracte pas et peut être enduit et peint. Exempt de bitume, d’isocyanates et de solvants, il s’applique directement au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Plusieurs conditionnements sont proposés (seau, pot, cartouche ou éco-poche). La mise en œuvre est facile et rapide : temps de prise de 60 minutes, résistant à une pluie légère après 30 minutes, totalement résistant à l’eau après 12 heures. Il est certifié conforme aux normes EN 1026, EN 1027 et EN 12114 et classé Emicode EC-1 Plus certifiant ses très faibles émissions de COV.